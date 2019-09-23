Дороги в Набережных Челнах отремонтируют за 79 млн рублей

В Набережных Челнах отремонтируют дороги, а также подъезды к некоммерческим товариществам «Бережок» и «Энергетик» за 79,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Государственный контракт заключен с МУП Набережных Челны «Предприятие автомобильных дорог». Финансируется закупка из бюджета республики и городского бюджета.

Согласно технической документации, ремонту подлежат дорожно-уличная сеть в 17А микрорайоне, дороги в районе школы №6 напротив дома 18/17, около школы № 4 напротив дома 18/14. Также в перечень вошли дороги около школ №9, 39, 10 и Кадетской школы им. Кайманова. На этих участках подрядчику нужно будет установить лежачие полицейские, дорожные знаки, светофоры, обустроить освещение и тротуары.

Кроме этого, отремонтировать следует и подъезды к некоммерческим товариществам «Бережок» и «Энергетик». Всего — 3,8 км автодорог.

Все работы должны быть выполнены до 31 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что в Казани отремонтируют улицу Красной Позиции за 26,2 млн рублей.

