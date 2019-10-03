Россия стала лидером по количеству заключенных в Европе

Россия заняла первое место по числу заключенных в Европе и 19-е в мире. На 100 тыс. российского населения в России приходится 375 заключенных.

Всего на 1 июля в местах лишения свободы и СИЗО в России находится более 543 тыс. человек, говорится в докладе Общероссийского гражданского форума (ОГФ) «Преступления и наказания: Что делать с российскими тюрьмами?».

Среди причин лидерства России авторы доклада назвали избыточно жесткую уголовную политику, негуманную пенитенциарную систему и стимулирование рецидивов вместо социальной адаптации после освобождения.

Ранее ФСИН России сообщила об увеличении числа нападений заключенных на сотрудников службы.