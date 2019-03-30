ФСИН России сообщила об увеличении числа нападений заключенных на сотрудников службы

ФСИН России сообщила, что в 2018 году заключенные стали чаще высказывать угрозы и оскорблять сотрудников УИС, а также нападать на них.

За год в следственные органы было направлено 464 материала по таким фактам, из них 203 случая насилия. В 2017 году таких случаев было 175.

Всего в 2018 году пострадали 55 сотрудников УИС против 46 годом ранее. При этом в 2018 году вдвое, с 10 до 20 случаев, увеличилось число групповых нападений на персонал, передает "Коммерсант".

Также во ФСИН рассказали, что в 2018 году было возбуждено 33 уголовных дела о неправомерном применении силы со стороны сотрудников в отношении заключенных.



Правозащитники считают, что эти данные не полностью отражают реальную ситуацию. По их мнению, у заключенных мало шансов зафиксировать полученные травмы и подкрепить жалобы доказательствами.

В июле 2018 года в СМИ появились кадры избиения заключенного охранниками ярославской колонии. По делузадержали нескольких сотрудников и экс-начальника исправительной колонии №1.