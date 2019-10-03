Азмун выложил фото с Кокориным

Фото: «Инстаграм» Сердара Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун опубликовал в своем аккаунте «Инстаграма» совместное фото с Александром Кокориным.

Вышедший недавно из тюрьмы футболист Кокорин не заявлен ни на один из официальных турниров, хотя уже подписал контракт с питерским клубом.

8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. В начале сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении. 17 сентября братья Кокорины и Мамаев были освобождены по УДО.



Отметим, что Сердар Азмун ранее выступал за казанский «Рубин», но в начале 2019 года перешел в питерский «Зенит».