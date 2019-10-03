Вячеслав Буцаев: «Нефтехимик» допустил роковую ошибку в простой ситуации»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ с «Йокеритом» (1:2).

«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Что касается игры, то соглашусь с коллегой: она была равной и тяжелой.

По самоотдаче и желанию выиграть наших ребят упрекнуть не могу. Но в простой ситуации допустили роковую ошибку, которая привела ко второму голу», — сказал Буцаев.

Вчера в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» у себя дома уступил «Йокериту» — 1:2.