Вячеслав Буцаев: «Нефтехимик» допустил роковую ошибку в простой ситуации»
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ с «Йокеритом» (1:2).
«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Что касается игры, то соглашусь с коллегой: она была равной и тяжелой.
По самоотдаче и желанию выиграть наших ребят упрекнуть не могу. Но в простой ситуации допустили роковую ошибку, которая привела ко второму голу», — сказал Буцаев.
Вчера в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» у себя дома уступил «Йокериту» — 1:2.СпортХоккей Татарстан
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