«Нефтехимик» дома уступил «Йокериту»

В рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» у себя дома уступил «Йокериту» — 1:2.

Первые два периода прошли без голов. В третьей двадцатиминутке вначале счет открыли гости, точный бросок удался Иконену. Спустя 5 минут Брынцев вернул на табло ничью, но выстрел Нормана принес победу «Йокериту» — 1:2.

Отметим, что в составе «Нефтехимика» отсутствовал нападающий Райхел, его после игры с «Ак Барсом» критиковал тренер Буцаев.

«Нефтехимик» — «Йокерит» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы:

0:1 — Иконен (Норман, 46:35)

1:1 — Брынцев (Куликов, Черников, 51:36)

1:2 — Норман (Кивистё)