Артем Галимов: «В моменте с голом хороший пас получил от Даниса Зиннуровича»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов подвел итоги матча с питерским СКА (2:1).

— Матч со СКА был очень важным, мы старались выполнять установку тренера до конца. В моменте с голом хороший пас получил от Даниса Зиннуровича. Я его уже поблагодарил за такую передачу, что еще время оставалось в носу поковыряться у ворот и на колени встать, но я решил просто бросить.

— Вы всегда Зарипова по отчеству называете или это такой юмор?

— Нет, это такой юмор.

— Сейчас в команде много молодых хоккеистов, своих воспитанников. Это такой тренд?

— Да, тренер доверяет нам. Нужно доказывать, работать дальше.

— Как вам ощущения от игры с одним из лидеров КХЛ?

— Вначале было какое-то волнение, но потом два-три силовых приема и вошел в игру. Неплохо, думаю, сыграли.

— Сегодня было много моментов именно с пятачка СКА. Вы наигрывали эту проблему соперника или просто так получилось?

— Нет. Я здорово открылся, добил ее хорошенько. Просто надо работать получше на пятачке, большинство голов оттуда забиваются, — передает слова Галимова корреспондент «Реального времени».