Артем Галимов: «В моменте с голом хороший пас получил от Даниса Зиннуровича»
Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов подвел итоги матча с питерским СКА (2:1).
— Матч со СКА был очень важным, мы старались выполнять установку тренера до конца. В моменте с голом хороший пас получил от Даниса Зиннуровича. Я его уже поблагодарил за такую передачу, что еще время оставалось в носу поковыряться у ворот и на колени встать, но я решил просто бросить.
— Вы всегда Зарипова по отчеству называете или это такой юмор?
— Нет, это такой юмор.
— Сейчас в команде много молодых хоккеистов, своих воспитанников. Это такой тренд?
— Да, тренер доверяет нам. Нужно доказывать, работать дальше.
— Как вам ощущения от игры с одним из лидеров КХЛ?
— Вначале было какое-то волнение, но потом два-три силовых приема и вошел в игру. Неплохо, думаю, сыграли.
— Сегодня было много моментов именно с пятачка СКА. Вы наигрывали эту проблему соперника или просто так получилось?
— Нет. Я здорово открылся, добил ее хорошенько. Просто надо работать получше на пятачке, большинство голов оттуда забиваются, — передает слова Галимова корреспондент «Реального времени».СпортХоккей Татарстан
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