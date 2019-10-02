Замглавы «Аэрофлота» отправили под стражу по делу о мошенничестве на 250 млн рублей

Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сумма ущерба оценивается в 250 млн рублей.

Суд определил срок пребывания под стражей до 30 ноября. Постановление суда пока не вступило в силу. Защита намерена обжаловать его в Мосгорсуде, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что дело в отношении Александрова связано с нарушением в 2016—2017 годах правил проведения тендеров на оказание услуг.

