Топ-менеджера «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова доставили в Следственный комитет для допроса.

«Александрова в настоящее время допрашивают в СК в рамках дела о мошенничестве», — сказал «Интерфаксу» информированный источник. Он добавил, что по результатам допроса будет принято решение о процессуальном статусе Александрова.

Источник сообщил, что в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц сотрудники СКР и ФСБ проводят выемки документов в кабинете одного из топ-менеджеров «Аэрофлота».

Уголовное дело связано с нарушением в 2016—2017 годах правил проведения тендеров на оказание услуг.

Владимир Александров занимает должность замгендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам, в компании работает с 2013 года.

Ранее СМИ сообщили о возможной приватизации «Аэрофлота» и Первого канала.