Смертельно ранившему сотрудника СК грозит пожизненное заключение
Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, нанесшему смертельное ранение сотруднику Следственного комитета полковнику Владиславу Капустину, грозит пожизненное заключение.
Григорьеву предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного, пишет RT.
Сегодня следователи ходатайствовали о заключении Григорьева под стражу. Следствие продолжает допросы свидетелей, назначены все необходимые экспертизы, в том числе по изъятому орудию преступления.
Вместе с тем в связи с гибелью сотрудника СК Александр Бастрыкин назначил служебную проверку.
Напомним, что вчера сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин, на которого напали с ножом возле проходной здания СК, умер в реанимации НИИ Н.В. Склифосовского. Нападавшего задержали. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.Происшествия
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