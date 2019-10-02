Смертельно ранившему сотрудника СК грозит пожизненное заключение

Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, нанесшему смертельное ранение сотруднику Следственного комитета полковнику Владиславу Капустину, грозит пожизненное заключение.

Григорьеву предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного, пишет RT.

Сегодня следователи ходатайствовали о заключении Григорьева под стражу. Следствие продолжает допросы свидетелей, назначены все необходимые экспертизы, в том числе по изъятому орудию преступления.

Вместе с тем в связи с гибелью сотрудника СК Александр Бастрыкин назначил служебную проверку.

Напомним, что вчера сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин, на которого напали с ножом возле проходной здания СК, умер в реанимации НИИ Н.В. Склифосовского. Нападавшего задержали. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.