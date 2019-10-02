Три российских легкоатлета и горнолыжник получили дисквалификацию за допинг

Четыре представителя сборной России получили длительные дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

Чемпион России по прыжкам с шестом Антон Ивакин и бегунья Наталья Леонтьева дисквалифицированы на четыре года. При этом в крови Леонтьевой был найден препарат дростанолон. Другая российская бегунья на 800 метров Нигина Тухтаева дисквалифицирована на два года из-за применения стимулятора метилгексанамин.

Также на четыре года отстранен горнолыжник Артем Бородайкин, который нарушил антидопинговые правила.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Ранее немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.