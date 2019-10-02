К Ассоциации транспортных предприятий присоединились перевозчики Нижнекамска и Альметьевска

К Ассоциации АТП РТ присоединились перевозчики из Нижнекамска и Альметьевска. Это «Нижнекамское ПАТП», «Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие №1», «Альметьевское ПОПАТ».

Они также заявили о необходимости компенсировать проезд льготников из бюджета и повышении стоимости проезда. По словам директора Нижнекамского ПАТП Юрия Иванова, с данными проблемами они столкнулись лет пять назад. Из-за этого сократилось количество автобусных маршрутов с 14 до 9, зарплата кондукторам и водителям не повышалась 8 лет, отметил он.

«Убытки предприятия на данный момент 35 млн рублей, прогноз к концу года — 49 млн рублей. Чтобы выжить нам сегодня нужно сделать тариф 25 рублей. Это и компенсация за льготников, оплата наличными и картой. Чтобы развиваться, тариф должен быть как минимум 30 рублей», — говорится в сообщении Ассоциации, имеющемся в распоряжении «Реального времени».

Ранее перевозчики Казани предложили жителям проголосовать, стоит ли поднимать цены на проезд в общественном транспорте. Свое предложение они опубликовали в соцсети на странице ассоциации.

