Гол Нобоа в ворота «Ахмата» признан лучшим в РПЛ в сентябре

Гол полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в ворота «Ахмата» в 11-м туре признан лучшим забитым мячом РПЛ в сентябре. Об этом сообщает официальный «Твиттер» лиги.

Эквадорец забил мяч пройдя с мячом от центра поля до штрафной «Ахмата», после чего тонким ударом перебросил вратаря грозненской команды.

Отметим, что лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала «Матч Премьер». При этом болельщики лучшим выбрали гол Кристиана Бистровича из ЦСКА в ворота «Тамбова», но эксперты дали свои голоса за Нобоа.

Полузащитник Кристиан Нобоа почти 5 лет играл за казанский «Рубин». Последний раз футболист выступал за казанцев в 2018 году.

Напомним, что в 2018 году в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с эквадорском полузащитником.