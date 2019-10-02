Главное к утру: рейтинг районов Татарстана, инженеры канатных дорог в Иннополисе, связь камер, ПДД и погоды

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 2 октября.

В честь дня пожилых людей Буинский сахарный завод преподнес своим 545 пенсионерам и ветеранам мешки с сахарным песком.

В 2019 году в Татарстане из незаконного оборота изъято 14,8 тонны алкоголя. Решениями суда конфисковано 14,6 тонны. Очередная передача конфиската для уничтожения осуществлена вчера (1,5 тонны продукции).



В ГИБДД объяснили, в каких случаях не выносятся штрафы, зафиксированные дорожными камерами. Оказалось, что системы фиксации нарушений ПДД должны выключаться во время непогоды. А зафиксированные во время тумана или сильного дождя нарушения не должны приводить к штрафам.

В Верхнеуслонском районе Татарстана может появиться проектный центр для обучения специалистов по обслуживанию канатных дорог. Такую возможность татарстанские чиновники обсудили на встрече с представителями итало-австрийской финансово-промышленной группы Leitner GmbH и Российского фонда прямых инвестиций.



Певица из Казани, финалистка проекта «Голос. Дети-5» 13-летняя Олеся Машейко примет участие во Всемирном парамузыкальном фестивале. Осенний этап фестиваля пройдет в Калужской, Костромской и Московской областях с 27 октября по 7 ноября.

По итогам ежемесячного рейтинга социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Татарстана лидирующие позиции заняли Казань, Альметьевск и Лаишево. Рейтинг подготовило Министерство экономики РТ за январь — август 2019 года.

