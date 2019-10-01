Инженеров по обслуживанию канатных дорог будут готовить в «Иннополисе»
В Верхнеуслонском районе Татарстана может появиться проектный центр для обучения специалистов по обслуживанию канатных дорог. Такую возможность татарстанские чиновники сегодня обсудили на встрече с представителями итало-австрийской финансово-промышленной группы Leitner GmbH и Российского фонда прямых инвестиций.
«С иностранными инвесторами обсуждались вопросы прямых инвестиций в объекты транспортной инфраструктуры республики, в частности, в строительство канатных дорог «ГТРК «Корстон» — «Казань Арена» и «Казань — Верхний Услон». Запуск фуникулеров включен в перечень приоритетных проектов «Инвестиционного меморандума» Республики Татарстан на 2019 год», — говорится на сайте Минэкономики Татарстана.
Помимо этого, партнеры обсудили планы по локализации производства компонентов и металлоконструкций опор в республике, а также перспективы совместного экспорта продукции в страны СНГ и Ближнего Востока.
Напомним, президент РТ Рустам Минниханов поручил к реализации проекты по модернизации и развитию республиканской инфраструктуры общественного транспорта после официального визита в Турцию в апреле 2018 года.
Ранее стало известно, что команды из Иннополиса и Казани представят Россию на Всемирной олимпиаде роботов.
Справка
ФПГ Leitner — ведущий производитель канатных дорог в мире.
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