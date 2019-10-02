В ГИБДД разъяснили, как связаны штрафы с камер и непогода

В ГИБДД объяснили, в каких случаях не выносятся штрафы, зафиксированные дорожными камерами.

Оказалось, что системы фиксации нарушений ПДД должны выключаться во время непогоды. А все зафиксированные нарушения во время тумана или сильного дождя не должны приходить гражданам в виде штрафов.

Помимо плохих погодных условий камеры должны быть выключены еще по нескольким причинам: при отсутствии табличек 8.23 «фотовидеофиксация» или такой же разметки перед стационарной камерой; при многократных жалобах граждан на неточность работы конкретной камеры; при отключении светофоров и введении управления движением регулировщиком; при проведении дорожных работ (за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости).

В ГИБДД отметили, что региональные управления должны принять меры, если знаки, которые предупреждают об установленных камерах отсутствуют, передает «КоммерсантЪ».

Соответствующие разъяснения были направлены в регионы, потому что почти 25% фотоматериалов с нарушениями нельзя использовать для вынесения постановлении, поскольку они неверны. Отмечается, что в Москве и Севастополе эти показатели стали еще выше. За шесть месяцев этого года с помощью камер было вынесено более 51 млн постановлений о нарушении ПДД.

Ранее сообщалось, что с 1 октября вступает в силу новая редакция закона об ОСАГО, в соответствии с которой расширяются возможности оформления мелких аварий без пострадавших без участия ГИБДД — европротоколом.

