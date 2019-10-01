Минэкономики Татарстана подвело итоги рейтинга районов республики за 8 месяцев

По итогам ежемесячного рейтинга социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Татарстана лидирующие позиции заняли Казань, Альметьевск и Лаишево. Рейтинг подготовило Министерство экономики РТ за январь — август 2019 года.

Кайбицкий район поднялся в рейтинге на пять позиций, Тетюшский — на четыре позиции. Эти изменения обусловлены снижением уровня безработицы, увеличением соотношения средней начисленной заработной платы к минимальному потребительскому бюджету, увеличением объема отгруженной продукции и общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию, поясняется на сайте ведомства.

В расчете на душу населения объем отгруженной продукции в среднем по республике составил 479,7 тыс. рублей. Среди муниципальных образований республики наиболее высокие результаты по этому показателю в Альметьевском, Нижнекамском и Новошешминском районах.

За январь — август 2019 года в Татарстане введено в эксплуатацию 0,4 кв. метра общей площади жилья в расчете на душу населения. Наибольшая площадь жилья на душу населения введена в Пестречинском, Лаишевском и Тукаевском районах.

Напомним, по итогам 7 месяцев позиции в рейтинге социально-экономического развития улучшили Камско-Устьинский и Агрызский районы Татарстана.