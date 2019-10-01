Казанская певица примет участие во Всемирном парамузыкальном фестивале
Певица из Казани, финалистка проекта «Голос. Дети-5» 13-летняя Олеся Машейко примет участие во Всемирном парамузыкальном фестивале. Осенний этап фестиваля пройдет в Калужской, Костромской и Московской областях с 27 октября по 7 ноября.
Олеся учится в детской музыкальной школе №8 по специальности «Флейта» и в общеобразовательной школе №172 для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Девочка прошла конкурсный отбор художественного совета фестиваля и теперь выступит в Калужском областном драмтеатре, Костромском концертно-выставочном центре «Губернский» и московском концертном зале «Барвиха Luxury Village».
Ожидается, что концерты осеннего тура фестиваля посетят более 8 тысяч человек, а телеаудитория проекта составит не менее 6 млн человек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее жительница Казани, студентка Академии популярной музыки Игоря Крутого Алиса Приточкина представляла Татарстан в финале национального конкурса «Детское Евровидение».
Справка
Всемирный парамузыкальный фестиваль проводится России 11 лет и объединяет молодых артистов с проблемами здоровья из России и других стран.
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