Казанская певица примет участие во Всемирном парамузыкальном фестивале

Певица из Казани, финалистка проекта «Голос. Дети-5» 13-летняя Олеся Машейко примет участие во Всемирном парамузыкальном фестивале. Осенний этап фестиваля пройдет в Калужской, Костромской и Московской областях с 27 октября по 7 ноября.

Олеся учится в детской музыкальной школе №8 по специальности «Флейта» и в общеобразовательной школе №172 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Девочка прошла конкурсный отбор художественного совета фестиваля и теперь выступит в Калужском областном драмтеатре, Костромском концертно-выставочном центре «Губернский» и московском концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Ожидается, что концерты осеннего тура фестиваля посетят более 8 тысяч человек, а телеаудитория проекта составит не менее 6 млн человек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее жительница Казани, студентка Академии популярной музыки Игоря Крутого Алиса Приточкина представляла Татарстан в финале национального конкурса «Детское Евровидение».