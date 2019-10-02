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Буинский сахарный завод подарил своим пенсионерам 13,6 тонны сахара

01:15, 02.10.2019
Буинский сахарный завод подарил своим пенсионерам 13,6 тонны сахара
Фото: buinsk.tatarstan.ru

В честь дня пожилых людей Буинский сахарный завод преподнес своим 545 пенсионерам и ветеранам мешки с сахарным песком.

В поздравлении приняли участие директор предприятия Валерий Погребной и начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Ранис Габитов, сообщает пресс-служба района.

Ранее президенту РТ Рустаму Минниханову вручили орден Российского союза ветеранов «Доблесть».

Общество Татарстан
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