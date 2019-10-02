Буинский сахарный завод подарил своим пенсионерам 13,6 тонны сахара
В честь дня пожилых людей Буинский сахарный завод преподнес своим 545 пенсионерам и ветеранам мешки с сахарным песком.
В поздравлении приняли участие директор предприятия Валерий Погребной и начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Ранис Габитов, сообщает пресс-служба района.
Ранее президенту РТ Рустаму Минниханову вручили орден Российского союза ветеранов «Доблесть».Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым