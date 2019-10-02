Сегодня — 100 дней Тимура Нагуманова во главе Альметьевского района

Фото: Олег Тихонов

Сегодня, 3 октября, исполняется 100 дней с момента назначения Тимура Нагуманова врио главы исполкома Альметьевского района. Это произошло 24 июня, при этом от приставки «врио» Нагуманов избавился только 17 сентября.

Ранее Нагуманов в течение 6 лет (с января 2013 года) занимал должность бизнес-омбудсмена Татарстана. Сейчас эту обязанность исполняет Венера Камалова. «Реальное время» подробно писало о том, как аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Татарстане работает без Нагуманова.

Кроме того, «Реальное время» сегодня готовит материал о том, какие итоги можно подвести после 100 дней Нагуманова во главе Альметьевского района.