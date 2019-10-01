«Транснефть» нашла превышение хлорорганики в нефти из Башкирии

«Транснефть» направила руководству «Башнефть-добыча» представление о превышении соединений органического хлора в нефти по итогам сентября, сообщил журналистам представитель «Транснефти» (MOEX: TRNF) Игорь Демин.

По словам Демина, нефть от башкирской компании через уфимскую группу НПЗ попадает в трубопроводы «Транснефти». Представитель «Роснефти» (контролирует «Башнефть») пока не комментирует данную информацию, передает «Интерфакс».

Напомним, что в апреле Белоруссия пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба», и затем приостановила транзит российского сырья в Европу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четырех человек отправили под домашний арест.



Загрязненную нефть также обнаружили в этом нефтепроводе в июне.