Самарский суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Самарский районный суд отправил под домашний арест четверых новых фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба».



Это Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев. Они пробудут под домашним арестом до 30 июня, пишет «Интерфакс».

Напомним, 7 мая Самарский районный суд арестовал на два месяца четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Это генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее зам Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. 15 мая суд заочно арестовал еще двоих — Романа Трушева и Романа Ружечко.