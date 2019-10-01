В Казани сняли клип о беглой кассирше из Башкирии, укравшей 25 млн рублей

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Татарстанская группа «Хитобои» создала хит «Беги, Луиза, беги», посвященный кассирше из Башкортостана, которая украла из «Россельхозбанка» 25 млн рублей. Видео снималось в Казани в августе этого года и в эфир еще не вышло.

Главную роль в клипе на эту песню сыграла актриса из Набережных Челнов Эльмира Хамитова. «Мое личное отношение к Луизе и ее судьбе — она жертва своего беспутного мужа-игромана. Похищенные деньги — это всего один пакет бумаги. Сегодня есть — завтра дефолт. Главное в жизни — ощущение счастья, нужности, полезности для людей, своих близких, семьи, детей, родных и друзей», — цитирует «Московский комсомолец» слова актрисы.

Ранее сообщалось, что в Башкирии начался сбор средств для кассира банка из Салавата Луизы Хайруллиной, похитившей более 20 млн рублей. Неизвестные утверждают, что на услуги адвоката для «башкирской Бонни» потребуется не менее 43 млн рублей.



Напомним, что в мае 2019 года Луиза Хайруллина пропала вместе с семьей. После ее побега в банке не досчитались более 20 млн рублей. За время розыска женщина стала звездой федерального масштаба. Следствие обнаружило ее на съемной квартире в Казани. Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и похищенных деньгах читайте в материале «Реального времени».

