В Башкирии объявили сбор 43 млн рублей на адвоката для Луизы Хайруллиной

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В Башкирии обратили внимание на сбор средств для кассира банка из Салавата Луизы Хайруллиной, похитившей более 20 млн рублей. Неизвестные утверждают, что на услуги адвоката для «башкирской Бонни» потребуется не менее 43 млн рублей.

«Помогите деньгами моей подруге Луизе. Ей грозит до 10 лет, а собрать такую большую сумму очень сложно. Отцу Луизы сейчас тяжело. Я подруга Мария. Пока Луиза в СИЗО, на этой странице буду сидеть я», — говорится в сообщении, распространяющемся по социальным сетям.

Эксперты считают сбор средств мошенничеством.

Напомним, что в мае 2019 года Луиза Хайруллина пропала вместе с семьей. После ее побега в банке не досчитались более 20 млн рублей. За время розыска женщина стала звездой федерального масштаба. Следствие обнаружило ее на съемной квартире в Казани. Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и похищенных деньгах читайте в материале «Реального времени».

