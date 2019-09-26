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В Башкирии объявили сбор 43 млн рублей на адвоката для Луизы Хайруллиной

08:28, 26.09.2019 9
В Башкирии объявили сбор 43 млн рублей на адвоката для Луизы Хайруллиной
Фото: скриншот видеозаписи

В Башкирии обратили внимание на сбор средств для кассира банка из Салавата Луизы Хайруллиной, похитившей более 20 млн рублей. Неизвестные утверждают, что на услуги адвоката для «башкирской Бонни» потребуется не менее 43 млн рублей.

«Помогите деньгами моей подруге Луизе. Ей грозит до 10 лет, а собрать такую большую сумму очень сложно. Отцу Луизы сейчас тяжело. Я подруга Мария. Пока Луиза в СИЗО, на этой странице буду сидеть я», — говорится в сообщении, распространяющемся по социальным сетям.

Эксперты считают сбор средств мошенничеством.

Напомним, что в мае 2019 года Луиза Хайруллина пропала вместе с семьей. После ее побега в банке не досчитались более 20 млн рублей. За время розыска женщина стала звездой федерального масштаба. Следствие обнаружило ее на съемной квартире в Казани. Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и похищенных деньгах читайте в материале «Реального времени».

Происшествия БашкортостанТатарстан
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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 26 сен
    куда отправлять деньги?
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  • Анонимно 26 сен
    Конечно поможем,а как же не помочь.Уже все достали телефоны,открыли онлайн банк,сидим ждём номер карты.
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  • Анонимно 26 сен
    как раз завалялись 43 млн. готов отправить
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  • Анонимно 26 сен
    боже мой что тварится в мире я тоже хочу брать 23 миллиона и остаться на свободу отдыхай Луиза ты наверно устала тратить миллионы
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  • Анонимно 26 сен
    Насколько нужно быть наивными,считая,что не смогут найти человека,укравшего у государства миллионы!
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  • Анонимно 26 сен
    Это что за адвокат, услуги которого стоят аж 43 млн. рублей? Украла 20, а требуется еще 43? не многовато ли? Украла, пусть сидит! Надо было думать башкой, прежде чем воровать.Как говорил один известный герой:"Вор должен сидеть в тюрьме!"
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  • Анонимно 26 сен
    не прячьте ваши денежки...., гоните ваши денежки. Неужели дураков столько.
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  • Анонимно 27 сен
    Шапка на вору горит,пусть сидит.
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  • Анонимно 27 сен
    Ворье, совсем стыд потеряло.....
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