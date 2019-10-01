В пригороде Нижнекамска после капремонта открылся детский сад с собственной прачечной и отдельным холлом

В Большом Афанасово, пригороде Нижнекамска, после капитальной реконструкции открылся детский сад. По республиканской программе на работы выделили порядка 24 млн рублей.

Так, модернизированы оба здания. Появились теплые полы, отдельный холл, собственная прачечная, полностью обновлен пищеблок, воздушные трубопроводы спрятаны под землю, для безопасности установлены 20 видеокамер, а также выполнен новый дизайн.

Кроме того, отремонтированы Дом культуры и школа, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что в сельском Доме культуры в Нижнекамском районе практически завершились ремонтные работы. Теперь в обновленном здании появится библиотека, коворкинг-пространство, современная сцена с гримерками и репетиционным пространством.

