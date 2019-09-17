В сельском ДК в Нижнекамском районе откроют коворкинг, современную сцену и библиотеку

Фото: пресс-служба главы НМР

В сельском Доме Культуры в Нижнекамском районе практически завершились ремонтные работы. Теперь в обновленном здании появится библиотека, коворкинг-пространство, современная сцена с гримерками и репетиционным пространством.

Капитальный ремонт выполняется в рамках республиканской программы и по национальному проекту «Культура». На проведение всех работ из республиканского бюджета выделено 18,7 млн рублей.

В доме культуры полностью обновился основной зал, где теперь созданы дополнительные условия для артистов. У них появились гримерки, репетиционные пространства, отдельное пространство для звукооператора. После завершения капремонта сюда же переедет библиотека.

Малый зал здания в будущем планируют использовать под проведение массовых мероприятий, новогодних представлений, а также использовать и как коворкинг-пространство, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Сельский дом культуры в Большом Афанасово — 1971 года постройки и является одним из самых больших в районе. Здесь работают 15 коллективов различного направления, из которых три — хореографические.



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