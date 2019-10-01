ВЦИОМ: Не планируют в ближайший год изучать иностранные языки 74% россиян

Большинство россиян (63%) убеждены в необходимости изучения иностранных языков. Главные преимущества знания иностранного языка: общение с иностранцами (36%), возможности для поездок за границу (34%), использование таких знаний в работе (33%).

Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом не планируют в ближайший год изучать иностранные языки 74% граждан. О планах начать учить язык «с нуля» сообщили лишь 9% россиян, 17% в ближайший год будут совершенствовать уже имеющиеся знания.

Наиболее перспективными для изучения языками опрошенные называют английский (93%), китайский (48%) и немецкий (32%) языки.

«В пятерку наиболее перспективных с точки зрения важности и полезности их знания вошли также французский (21%) и испанский языки (9%)», — говорится в сообщении центра.

Чаще всего россияне обладают знанием английского языка (63%). При этом свободным владением им могут похвастаться только 5% опрошенных, преимущественно молодежь от 18 до 24 лет.

Знание иностранного языка россияне обычно используют для чтения инструкций или этикеток товаров иностранного производства (42%), просмотра иностранных интернет-сайтов (38%).

В поездках за границу и при обучении иностранные языки используют по 27% опрошенных.

Напомним, ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.