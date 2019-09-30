«Ахмат» объявил об отставке Рахимова, команду может возглавить Шалимов

Грозненский «Ахмат» объявил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера команды после поражения от «Сочи» (2:0). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат». После матча с «Сочи» Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны. После одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы.

Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера», — подтвердил президент «Ахмата» Даудов.

«Ахмат» после 11 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 набранными очками.

Главным кандидатом на замену Рахимова называют бывшего тренера «Краснодара» Игоря Шалимова. Специалист уже подтвердил, что вылетает в расположение грозненского клуба.

Напомним, что вчера с поста главного тренера «Спартака» ушел в отставку Олег Кононов.