Олега Кононова уволили с поста главного тренера «Спартака»

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло отставку Олега Кононова с поста главного тренера. Он сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Кузнецов, говорится в заявлении «Спартака».

Кононов возглавил команду в ноябре 2018 года. Сейчас «Спартак» после 11-го тура занимает 9-е место с 14 очками.

Ранее главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал свое возможное назначение в московский «Спартак».