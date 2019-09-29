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Олега Кононова уволили с поста главного тренера «Спартака»

19:33, 29.09.2019
Олега Кононова уволили с поста главного тренера «Спартака»
Фото: ru.wikipedia.org

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло отставку Олега Кононова с поста главного тренера. Он сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Кузнецов, говорится в заявлении «Спартака».

Кононов возглавил команду в ноябре 2018 года. Сейчас «Спартак» после 11-го тура занимает 9-е место с 14 очками.

Ранее главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал свое возможное назначение в московский «Спартак».

СпортФутбол
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