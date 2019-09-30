Михаила Бабича повысили до первого заместителя министра

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин представил своего заместителя Михаила Бабича на повышение до первого заместителя министра. Об этом Орешкин написал у себя в Instagram.

— Михаил Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха! — пишет Орешкин.

Бабич уже получил назначение, передает RT со ссылкой на пресс-службу главы правительства России.

В Минэкономразвития на должность замминистра Бабич пришел в июне этого года. Ранее он был послом России в Белоруссии, а до этого занимал должность полпреда президента России в Приволжском федеральном округе.