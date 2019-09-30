В Саудовской Аравии возобновили добычу нефти после атаки на НПЗ

Саудовская Аравия добилась полного восстановления добычи нефти, рассказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

— Согласно той информации, которая имеется у нас, они добились полного восстановления нефтедобычи. Думаю, их стоит поздравить по случаю потрясающего восстановления нефтедобычи, — приводит его слова «РИА Новости».

Напомним, добыча нефти сократилась из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Атака привела к пожарам и взрывам.

По последним официальным сообщениям, Саудовская Аравия восстановила поставки нефти и собирается доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ. Сообщалось также, что для выполнения своих обязательств по поставке Саудовская Аравия закупала в больших количествах нефть у других стран.

