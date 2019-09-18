Саудовская Аравия восстановила поставки нефти и собирается доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что страна восстановила поставки нефти к тому же уровню, который был до нападения на нефтяные объекты.

Он отметил, что Эр-Рияд уже наполовину восстановил объем нефтедобычи, а к концу сентября намерен выйти на прежний уровень добычи, сообщает Al Arabiya.

По данным того же СМИ, Минобороны Саудовской Аравии сегодня представит доказательства причастности Ирана «к террористической атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco».

Напомним, 16 сентября мировые цены на нефть на открытии торгов на лондонской бирже ICE резко выросли после того, как Саудовская Аравия сократила добычу из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Вчера нефть начала дешеветь.

Нападение произошло 14 сентября, дронами были атакованы объекты на крупных месторождениях Saudi Aramco в Абкайке (там находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод) и Хурайсе. После атак начались пожары. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.