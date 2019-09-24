Reuters: атакованная дронами Saudi Aramco закупает нефть у других стран

Нефтяная компания Saudi Aramco из Саудовской Аравии закупает нефть у поставщиков из ОАЭ и Кувейта для выполнения своих обязательств перед нефтеперерабатывающими заводами в Бахрейне, Малайзии и Южной Корее. О сложившейся ситуации рассказало агентство Reuters.

Агентство подчеркивает, что в небольших объемах компания закупала нефть и ранее, однако сокращение добычи значительно увеличило спрос Saudi Aramco на зарубежную нефть.

Напомним, добыча нефти сократилась из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Атака привела к пожарам и взрывам.

По последним официальным сообщениям, Саудовская Аравия восстановила поставки нефти и собирается доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ.