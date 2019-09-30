Минниханов поздравил «Динамо-Казань» с победой в чемпионате России по хоккею на траве

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов направил спортсменам и руководству команды «Динамо-Казань» поздравления в связи с победой в чемпионате России по хоккею на траве.

«Это закономерный итог неустанной работы всей команды, главного тренера Араика Арташовича Маргаряна и его тренерского штаба, значимый вклад в копилку спортивной славы нашей республики. Рад, что дружная команда «Динамо-Казань» сохраняет и приумножает славные традиции отечественного хоккея на траве — этого красивого, зрелищного вида спорта, пользующегося большой популярностью во всем мире. Пусть и впредь сплав высокого профессионализма тренерского коллектива и неустанный труд одаренных спортсменов, подкрепленные грамотной организационной деятельностью руководства клуба, будут залогом новых блестящих побед. Счастья, крепкого здоровья, спортивной удачи, успехов вам во всем», — говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба президента РТ.

Напомним, в заключительной игре мужской Суперлиги-2019 динамовцы Казани и Электростали разыграли чемпионский титул. В обеих финальных встречах победу одержали казанцы. Накануне подопечные тренера Араика Маргаряна одолели «Динамо-Электросталь» со счетом 4:3 и завоевали 17-й титул чемпионов страны.