Казанское «Динамо» стало семнадцатикратным чемпионом страны по хоккею на траве

В заключительной игре мужской Суперлиги-2019 динамовцы Казани и Электростали разыграли чемпионский титул.

В обеих финальных встречах победу одержали казанцы. Накануне подопечные тренера Араика Маргаряна одолели «Динамо-Электросталь» со счетом 4:3 и завоевали 17-й титул чемпионов страны.

В составе казанской команды голами отметились дважды Корнилов и по разу Фаттахов и Плесецкий.

Следующую игру «Динамо-Казань» проведет 4 октября в испанской Барселоне, где в рамках Евролиги встретится с французским «ПСЖ».

Напомним, что в «Реальном времени» вышел репортаж с победного для казанского «Динамо» финала страны.