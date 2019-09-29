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Нурмагомедов заявил, что его следующий бой может пройти в России

18:47, 29.09.2019 1
Нурмагомедов заявил, что его следующий бой может пройти в России
Фото: kremlin.ru

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможном проведении своего следующего поединка в России.

В Instagram он написал, что есть «большая вероятность» этого.

Напомним, россиянин защитил титул чемпиона в легком весе в поединке с Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). За свою победу Нурмагомедов получил рекордную сумму призовых в $6 млн.

Ранее UFC анонсировал турнир UFC Fight Night в Москве, главным поединком которого станет бой между бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Джуниором Дос Сантосом и Александром Волковым.

Спорт
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:53
    Конечно в России. Тони за уши и сюда. Он хитроопый, шумит только когда ему выгодно.
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