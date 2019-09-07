Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье.
Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби (ОАЭ).
Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в третьем раунде.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов может получить рекордный гонорар за бой в размере 6 миллионов долларов.СпортОбщество
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