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Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

23:45, 07.09.2019
Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
Фото: скриншот

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье.

Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби (ОАЭ).

Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в третьем раунде.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов может получить рекордный гонорар за бой в размере 6 миллионов долларов.

СпортОбщество
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