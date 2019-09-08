Нурмагомедов получил рекордные $6 млн за победу над Порье

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов получил $6,09 млн за победу над Дастином Порье.

Напомним, что вчера россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби (ОАЭ).

Гарантированный гонорар Нурмагомедова составил $6 млн, что является рекордным показателем в истории UFC. Дополнительные $50 тыс. российский спортсмен получил за лучший бой вечера, а еще $40 тыс. — за участие в мероприятиях перед турниром.



Порье получил по итогам турнира в Абу-Даби $290 тыс, в том числе $250 тыс. в качестве гонорара и $40 тыс. за активность перед поединком.