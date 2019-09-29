Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобыче в России из-за потепления

Аналитик Bloomberg Джулиан Ли сообщил, что угрозу для добычи российской нефти представляет таяние льдов в связи с глобальным потеплением. Это и стало причиной решения России присоединиться к Парижскому соглашению о климате.



Ли, со ссылкой на отчет Арктического совета программы мониторинга и оценки Арктики (AMAP) за 2017 год, утверждает, что фундаменты в регионах вечной мерзлоты России уже не могут выдерживать такую же нагрузку как в 1980-е годы. Несущая способность арктических фундаментов снизилась более чем на 20% в период с 1980 по 2010 год.

По словам аналитика, влияние таяния вечной мерзлоты на российские арктические разработки нефти и газа можно снизить, но это еще больше увеличит стоимость проектов в этой сфере, пишет РБК.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о ратификации Парижского соглашения по климату. Совет директоров «Татнефти» на ближайшем заседании 30 сентября назначит одного из директоров куратором темы изменения климата.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил о конце эпохи «легкой нефти» в России — на большей части нефтяных месторождений добыча нефти падает, при этом доля месторождений, где добывать нефть сложно, в РФ выросла до 60%.