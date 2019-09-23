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В руководстве «Татнефти» появится куратор темы изменения климата

19:18, 23.09.2019
В руководстве «Татнефти» появится куратор темы изменения климата
Фото: pixabay.com

Совет директоров «Татнефти» на ближайшем заседании назначит одного из директоров куратором темы изменения климата.

Заседание состоится 30 сентября. В повестке дня совета также есть вопросы о политике компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата. Возможные кандидаты на позицию куратора темы изменения климата в повестке заседания совета директоров не указаны.

Напомним, сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о ратификации Парижского соглашения по климату. Соглашение регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

ПромышленностьНефть Татарстан
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