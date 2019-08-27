Минприроды РФ сообщило о конце эпохи «легкой нефти»

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил о конце эпохи «легкой нефти» в России — на большей части нефтяных месторождений добыча нефти падает, при этом доля месторождений, где добывать нефть сложно, в РФ выросла до 60%.

Он уточнил, что будут созданы специальные полигоны для тестирования нетрадиционных технологий добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, пишет «Прайм».



Ранее Кобылкин выразил мнение, что нефтяники должны сконцентрироваться на добыче нефти в Татарстане и Башкирии. На арктическом шельфе запасы оцениваются в 50 трлн кубометров газа. Он считает, что через 10—15 лет Россия подойдет к добыче с совершенно новыми технологиями.