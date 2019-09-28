Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов»

Полузащитник Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом «Ростов».

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на 2 года с возможностью продления еще на сезон. Мамаев будет выступать за команду под 10-м номером, сообщила пресс-служба команды.

Футболист был представлен болельщикам после матча 11-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» (3:0).

Ранее Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» и его переход в «Ростов» состоится на правах свободного агента. Сыграть за свою новую команду Мамаев сможет только после зимнего перерыва в чемпионате.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы. 17 сентября футболисты были освобождены по УДО.