У избирательного участка в Афганистане произошел взрыв

Спустя час после начала голосования на выборах президента Афганистана на одном из избирательных участков произошел взрыв.

Участок, где произошел взрыв, находится в городе Кандагар. «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в результате взрыва пострадали три человека, информации об их состоянии пока нет. Иностранные СМИ сообщают, что ранено больше десяти человек.

Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна террористическая группировка, однако ранее угрозы о срыве выборов поступали от запрещенной в России террористической организации «Талибан».

Напомним, в сентябре в Афганистане 24 человека погибли из-за взрыва бомбы во время выступления действующего президента страны Ашрафа Гани.

