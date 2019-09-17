В Афганистане 24 человека погибли из-за взрыва бомбы во время выступления президента

В Афганистане в провинции Парван произошел взрыв бомбы во время предвыборного выступления президента страны Ашрафа Гани.

В результате взрыва более 30 человек получили травмы и ранения, 24 человека погибли. Президент Гани не пострадал, сообщает телеканал Tolo News.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Выборы президента запланированы на 28 сентября. В августе движение «Талибан» призывало жителей не ходить на выборы и связанные с ними мероприятия.

Ранее сообщалось, что на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар.

