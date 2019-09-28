Россияне стали меньше занимать «до зарплаты»

Во втором квартале 2019 года портфель микрозаймов увеличился на 9% до 190 млрд рублей. Доля займов физическим лицам в структуре портфеля сохранилась на уровне 82%.

Доля займов «до зарплаты» в общей структуре выдач МФО снизилась в пользу более длинных займов. И наряду с резким снижением ставок по займам «до зарплаты» произошел небольшой рост ставок по более долгосрочным займам в пределах 30 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль МФО в целом по рынку по итогам шести месяцев 2019 года выросла более чем в 2 раза, а капитал — на 25%.

Микрофинансовые структуры продолжают активно развивать цифровые каналы продаж — треть выдач приходится на онлайн-займы, сообщается в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» Центробанка РФ.

Помимо этого, постепенно меняется модель работы с «просрочкой» — МФО все чаще отдают предпочтение самостоятельной работе с «проблемными клиентами». При этом наблюдается ее незначительный рост. Доля просроченной задолженности в совокупном портфеле выросла на 3% до 27,3% — с 24,6% годом ранее.

Ранее сообщалось, что Бюро кредитных историй получит доступ к данным о доходах россиян.