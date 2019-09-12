Бюро кредитных историй получат доступ к данным о доходах россиян
Специально созданные квалифицированные бюро кредитных историй будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков. Для этого они получат доступ к данным о доходах россиян.
Соответствующие поправки в закон «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре. Пока нерешенным остается вопрос цены рассчитанного показателя, передают «Известия».
В Ассоциации банков России кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков. Однако в Пенсионном фонде отметили, что по закону персональные данные не могут передаваться без согласия гражданина.
Представители Центробанка пояснили изданию, что предоставление сведений о действующих договорах займа без разрешения клиентов может привести к нарушению прав граждан.
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика. Однако это чревато «маркетинговым терроризмом» со стороны кредитных организаций.ОбществоЭкономикаФинансыБанки
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