ТНВ покажет видеоуроки татарского с полиглотом Дмитрием Петровым

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В эфире телеканала ТНВ появилась передача «Татарский с Дмитрием Петровым», где известный переводчик-синхронист и полиглот Дмитрий Петров учит языку Тукая с помощью его уникальной методики.

Посмотреть программу можно и на YouTube. В цикл передач входит 24 выпуска.

Снималась телепередача в Казани. Учениками стали 8 человек, среди них: домохозяйка, телеведущая и даже глава пресс-службы президента республики.

Сам президент Татарстана анонсировал выход программы на своей страничке в «Инстаграм».

Программа выходит в эфире телеканала ТНВ каждый день. В будни — в 17.00. Повторы — в 23.00 часа. По выходным уроки будут выходить в 13.30.

Отмечается, что необычный проект готов обучить татарскому языку с нуля за восемь часов.

Эдуард Хайруллин поделился «Реальному времени» подробностями нового проекта. Об этом — читайте в материале интернет-газеты.