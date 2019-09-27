ТНВ покажет видеоуроки татарского с полиглотом Дмитрием Петровым
В эфире телеканала ТНВ появилась передача «Татарский с Дмитрием Петровым», где известный переводчик-синхронист и полиглот Дмитрий Петров учит языку Тукая с помощью его уникальной методики.
Посмотреть программу можно и на YouTube. В цикл передач входит 24 выпуска.
Снималась телепередача в Казани. Учениками стали 8 человек, среди них: домохозяйка, телеведущая и даже глава пресс-службы президента республики.
Сам президент Татарстана анонсировал выход программы на своей страничке в «Инстаграм».
Программа выходит в эфире телеканала ТНВ каждый день. В будни — в 17.00. Повторы — в 23.00 часа. По выходным уроки будут выходить в 13.30.
Отмечается, что необычный проект готов обучить татарскому языку с нуля за восемь часов.
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