Имущество «Новой нефтехимии» Мусина оценили в 9 млрд рублей

Аудиторы оценили имущество ООО «Новая нефтехимия», входившего в бизнес-империю главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Согласно опубликованной документации его балансовая стоимость составляет около 9 млрд рублей.

Отчет об инвентаризации опубликовал конкурсный управляющий компании.

Так в 5,4 млрд рублей оцениваются вложения «Новой нефтехимии» в «Татфондбанк», «Татагропромбанк», «ТФБ Финанс».

Долги нескольких компаний оцениваются в 817,1 млн рублей, следует из другого документа. Еще одна порция дебиторской задолженности составила уже 2,8 млрд рублей.

Копмлекс материального имущества, в который входят караоке, электрогитара и нескорлько телевизоров, стоит 5,5 млн рублей. Еще в 11,6 млн рублей оценили вложения компании в ЗАО «РТК» и ООО «Тандем-Д».

Напомним, что «Новая нефтехимия» была одним из важных звеньев в цепи по выводу денег из ТФБ. Об этом рассказали на процессе по делу Мусина.