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«Ак Барс» анонсировал новую игровую форму черного цвета

09:28, 27.09.2019 1
«Ак Барс» анонсировал новую игровую форму черного цвета
Фото: vk.com/hcakbars

Казанский «Ак Барс» в своих группах в социальных сетях выложил фотографию с черной игровой формой.

Ожидается, что черный цвет формы станет альтернативным и будет использоваться лишь в некоторых матчах. В комментариях к посту пользователи предположили, что «Ак Барс» сыграет в ней против «Салавата Юлаева».

Напомним, ранее казанцы в гостях разгромили «Трактор» (6:0). Завтра «Ак Барс» откроет домашнюю серию матчем с китайским «Куньлунем».

По итогам прошедшей выездной серии в «Реальном времени» вышел специальный материал.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 сен
    Кошаки угомонитесь, хватить повторять у своих соседей. Плагиаты одним словом, породу башкирских лошадей хотите переписать себе, форму хотите такую же и даже фифу как Тригубчак хотите делать т.е. сделали.
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