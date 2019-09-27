«Ак Барс» анонсировал новую игровую форму черного цвета

Казанский «Ак Барс» в своих группах в социальных сетях выложил фотографию с черной игровой формой.

Ожидается, что черный цвет формы станет альтернативным и будет использоваться лишь в некоторых матчах. В комментариях к посту пользователи предположили, что «Ак Барс» сыграет в ней против «Салавата Юлаева».

Напомним, ранее казанцы в гостях разгромили «Трактор» (6:0). Завтра «Ак Барс» откроет домашнюю серию матчем с китайским «Куньлунем».

По итогам прошедшей выездной серии в «Реальном времени» вышел специальный материал.