«Ак Барс» в гостях разгромил «Трактор», Рейдеборн оформил «шатаут»
Казанский «Ак Барс» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостевом матче разгромил челябинский «Трактор» — 6:0.
Все голы «барсов» уместились в первые 30 минут матча. Шайбы в составе гостей забрасывали Кормье, Глухов, Петров, Основин, Педан и Зарипов.
Вратарь Адам Рейдеборн оформил первый «шатаут» в сезоне.
«Трактор» — «Ак Барс» — 0:6 (0:4, 0:2, 0:0)
Голы:
0:1 — Кормье (Азеведо, 4:42)
0:2 — Глухов (Хенкель, 6:35)
0:3 — Петров (Викстранд, 6:51)
0:4 — Основин (Фрэттин, 10:36)
0:5 — Педан (25:06)
0:6 — Зарипов (Галиев, 29:22)
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